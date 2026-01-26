Due auto si sono scontrate questa mattina poco dopo le 8 sulla via Mantova (Statale 1o) di fronte al municipio di Gadesco. Tre le persone che risultano ferite, un uomo di 83 anni, un altro di 32 e una donna di 43 anni.

A causa dell’impatto uno dei due mezzi è finito nel fosso laterale, mentre l’altro, che procedeva da Cremona verso Mantova, è rimasto in carreggiata. Immediati i soccorsi, con due ambulanze della Croce Verde, l’automedica del 118 e i Vigili del Fuoco, intervenuti per aiutare gli occupanti ad uscire dall’auto ribaltata e mettere in sicurezza i mezzi.

Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi.

I rilievi, a cura della Polstrada, dovranno stabilire la dinamica del sinistro mentre la Polizia Locale sta regolando il traffico, come sempre intenso sulla statale.

