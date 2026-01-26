Sono due gli open day organizzati dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona rivolti a quei cittadini con Carta di identità cartacea o Carta di Identità Elettronica (CIE) rilasciata prima del 3 ottobre 2016 che potranno rinnovare il documento senza prenotare alcun appuntamento.

Le date da mettere in agenda sono mercoledì 4 febbraio e mercoledì 4 marzo nella sede di via Ala Ponzone 32, dalle ore 8:30 alle 16:30. L’obiettivo dell’iniziativa è ribadire l’importanza di questo strumento, fondamentale anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Gli open day non sono rivolti a chi ha invece una CIE in scadenza: in quel caso è necessario prendere appuntamento con le consuete modalità.

“La necessaria sostituzione della Carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica non è soltanto un adempimento previsto dalla legge, ma rappresenta una scelta di innovazione che deve andare di pari passo con l’attenzione alle persone, in particolare a quelle più fragili e anziane.

“Come Amministrazione abbiamo il dovere di accompagnare questo cambiamento, evitando che l’innovazione diventi un ostacolo o un motivo di esclusione – dichiara la vicesindaca con delega ai Servizi Demografici Francesca Romagnoli – Per questo motivo, abbiamo voluto organizzare questi due momenti liberi da prenotazione dedicati ai cittadini che devono provvedere alla sostituzione della carta d’identità cartacea: un momento di prossimità, di ascolto e di supporto concreto, in cui il Comune si mette al fianco dei cittadini per spiegare, assistere e semplificare.

“Rivolgiamo un’attenzione particolare agli anziani e alle persone in condizioni di fragilità, che spesso incontrano maggiori difficoltà nell’affrontare procedure nuove o hanno poca dimestichezza ad utilizzare gli strumenti digitali.

“A loro vogliamo che arrivi con chiarezza il messaggio che il Comune è presente, con operatori formati, tempi dedicati e un approccio basato sulla relazione e sulla fiducia. L’innovazione, per essere davvero tale, deve essere inclusiva. Questi open days vanno in questa direzione: trasformare un obbligo di legge in un’occasione di servizio pubblico di qualità, di vicinanza e di rafforzamento del rapporto tra istituzioni e cittadini”.

Tutte le CIE rilasciate prima del 3 ottobre 2016 non potranno più essere utilizzate dal 3 agosto 2026. Questo significa che non saranno più valide su tutto il territorio nazionale perdendo ogni efficacia giuridica, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Per quel che riguarda i documenti cartacei non potranno essere rilasciate nuove copie neppure in casi di emergenza: occorrerà dunque fare la CIE.

A Cremona sono diverse migliaia le persone che dovranno sostituire la propria carta d’identità e che potranno dunque approfittare dei due open day del 4 febbraio e del 4 marzo. In alternativa è possibile prendere appuntamento per un altro giorno utilizzando l’agenda online presente sul sito del Comune (https://servizi.comune.cremona.it/servizi/prenotazione-appuntamento) o telefonando allo 0372 407291 (SpazioComune) o allo 0372 407800 (Ufficio Anagrafe).

Il consiglio rivolto ai cittadini è di approfittare degli open day oppure di controllare la data di scadenza della propria CIE. In caso di viaggi è importante sapere che i tempi richiesti per la consegna del nuovo documento sono sei giorni lavorativi per l’invio tramite posta da parte del Ministero dell’Interno.

