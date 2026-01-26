Vicinanza al vescovo emerito Lafranconi per la morte della sorella June

La Chiesa di Cremona si stringe con affetto e nella preghiera al vescovo emerito di Cremona, mons. Dante Lafranconi, per la scomparsa della sorella June, deceduta nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio nell’abitazione che condivideva a Cremona con il fratello. Proprio nella Cappella interna alla struttura di via Faerno 5 è stata allestita la camera ardente.

95 anni, aveva seguito il fratello Dante negli anni di episcopato prima a Savona e poi a Cremona, accompagnandolo con discrezione e rispetto nel suo ministero episcopale, di cui proprio il 25 gennaio ricorre l’anniversario di ordinazione, avvenuta a Como nel 1992.

Le esequie si terranno all’inizio della settimana a Mandello del Lario, terra d’origine della famiglia Lafranconi, in provincia di Lecco ma in diocesi di Como.

Oggi pomeriggio alle 18 in Cattedrale sarà celebrata una Messa di suffragio.

La comunità diocesana con il vescovo Antonio Napolioni abbraccia il vescovo emerito Dante, ricordando con riconoscenza il sostegno che la signora June ha sempre garantito al vescovo Dante, nonostante le fatiche dell’età che avanzava. Presenza discreta e nascosta, in molti la ricordano durante la solenni celebrazioni in Cattedrale in preghiera nella cappella del Santissimo.

