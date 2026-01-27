Cremo, ecco l'ufficialità: Milan Djuric è grigiorosso

Come anticipato in mattinata, dopo l’arrivo al Centro Arvedi per la firma, ora è ufficiale: Milan Djuric è grigiorosso, l’attaccante arriva a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913.

Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma.

Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina.

Queste le sue prime parole: “Cari tifosi grigiorossi, sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo”.

