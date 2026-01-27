Si è svolta questa mattina, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Cremona, l’inaugurazione dei lavori di adeguamento sismico relativi al 1° lotto funzionale dell’edificio scolastico di via Bissolati 96, intervento finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU – PNRR.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, il Consigliere provinciale delegato Giovanni Gagliardi, il dirigente del Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici scolastici e Runts Mattia Guastaldi, il Responsabile Unico del Progetto Massimo Masotti, la progettista Ilenia Ferrari, l’impresa che ha eseguito i lavori, la Dirigente scolastica, insegnanti e studenti dell’istituto.

«Si tratta di un intervento importante, dal valore complessivo di quasi un milione di euro – ha sottolineato il presidente della Provincia Roberto Mariani – che ha consentito un significativo restyling della palestra e, soprattutto, l’adeguamento sismico di una parte strategica dell’edificio. Ringrazio il dirigente ingegner Guastaldi, il RUP architetto Masotti e l’architetto Ilenia Ferrari di Centro Padane Engineering per il lavoro svolto. Ora questi spazi sono a disposizione degli studenti: sta a voi, ragazzi, conservarli e trattarli bene. Adesso tocca a voi».

Nel dettaglio tecnico è entrato Massimo Masotti, che ha ricordato come l’intervento, pari a 966.428 euro di fondi PNRR, abbia riguardato un edificio realizzato nei primi anni Settanta, in un’area che in origine ospitava le serre comunali. «Su questo complesso era già stato effettuato un intervento di riqualificazione energetica – ha spiegato – mentre oggi possiamo dire che la palestra e gli ambienti al primo piano rispondono pienamente ai requisiti sismici.

La struttura è stata rinforzata con l’aumento delle sezioni dei pilastri, la posa di una nuova pavimentazione e la realizzazione di quella che possiamo definire una vera e propria “nuova scatola” strutturale, statica e sismicamente sicura. Sono stati inoltre rinnovati gli impianti di riscaldamento e illuminazione: oggi abbiamo un ambiente completamente nuovo, sicuro e protetto».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente scolastica Nicoletta Ferrari, che ha evidenziato «la collaborazione costante con la Provincia» e ha definito la nuova palestra «un vero gioiello messo a disposizione della scuola». «È fondamentale – ha aggiunto – che studenti e comunità scolastica abbiano rispetto per il lavoro svolto e per gli investimenti effettuati. L’educazione fisica rappresenta un momento centrale nella formazione dei ragazzi e ora può contare su spazi adeguati, sicuri e di qualità».

L’edificio deriva da un progetto unitario redatto nel 1971, realizzato in tre lotti successivi. Il lotto 1 è stato realizzato tra il 1972 e il 1974 ed ospitava le aule, i servizi vari e l’ingresso principale su via Bissolati.

Il lotto 2, quello interessato dai lavori, viene avviato dal 1978 e riguarda la costruzione della palestra, dell’alloggio del custode (oggi archivio) e da due laboratori di informatica e servizi posti sopra la palestra, al piano primo.

L’ultimo lotto è stato realizzato tra il 1981 e il 1982 ed ha riguardato l’ampliamento della scuola verso via Tombino.

Per l’intervento inaugurato oggi è stata condotta preliminarmente una campagna diagnostica degli elementi strutturali e del sottosuolo, in modo da avere tutti gli elementi per la progettazione strutturale.

L’obiettivo dei lavori è stato quello di adeguare la struttura portante esistente del blocco palestra/laboratori alla normativa sismica, con interventi di aumento delle sezioni resistenti in cemento armato ed inserimento di elementi metallici per la risoluzione della problematiche antisismiche.

