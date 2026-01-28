A Trigolo il 1 febbraio la tradizione dei "Canti della Merla"

Si tiene domenica 1 febbraio alle ore 18 in Piazza Europa a Trigolo la 44esima edizione dei “Canti della Merla”, con ingresso libero e gratuito, stornelli, falò, distribuzione di “cibi tradizionali della civiltà contadina”, accompagnati dalla mescita di “vin-brûlé” contro il freddo.

I “giorni della merla” (il 29-30-31 gennaio ma anche il 30-31 gennaio-1 febbraio) sono per tradizione i giorni più freddi dell’anno. Sono in questi giorni di passaggio tra l’Inverno e la Primavera i riti agro-pastorali che accompagnano il risveglio della natura e scacciano il gelo.

La tradizione dei canti è rimasta viva grazie all’opera di alcuni gruppi che animano questi giorni con diversi appuntamenti sul territorio. Ogni anno si tiene viva una tradizione secolare.

