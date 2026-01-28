Ultime News

A Trigolo il 1 febbraio la tradizione dei "Canti della Merla"

Un momento che si rinnova di anno in anno nei giorni più freddi del calendario

Un'immagine di repertorio di un momento tradizionale de "I Canti della Merla" sul territorio cremonese
Si tiene domenica 1 febbraio alle ore 18 in Piazza Europa a Trigolo la 44esima edizione dei “Canti della Merla”, con ingresso libero e gratuito, stornelli, falò, distribuzione di “cibi tradizionali della civiltà contadina”, accompagnati dalla mescita di “vin-brûlé” contro il freddo.

“giorni della merla” (il 29-30-31 gennaio ma anche il 30-31 gennaio-1 febbraio) sono per tradizione i giorni più freddi dell’anno. Sono in questi giorni di passaggio tra l’Inverno e la Primavera i riti agro-pastorali che accompagnano il risveglio della natura e scacciano il gelo.

La tradizione dei canti è rimasta viva grazie all’opera di alcuni gruppi che animano questi giorni con diversi appuntamenti sul territorio. Ogni anno si tiene viva una tradizione secolare.

