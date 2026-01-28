Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Accordo Ue-India, Bonaccini “Importante per il futuro dell’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Questo accordo tocca meno l’agricoltura di quanto è stato e sarà il Mercosur ma, per esempio, se il vino ha dazi ben oltre il 100% quei dazi crolleranno a circa il 20%, mentre per l’olio d’oliva potrebbero azzerarsi. Dunque ci sono in tutti i settori manifatturieri, ma anche in agricoltura, delle opportunità vere e io credo che questo accordo sia importante per il futuro dell’Europa”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Stefano Bonaccini, riguardo la firma dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India.

