Al Coni l’ultima tappa del progetto OPES “Lo sport in Costituzione”





ROMA (ITALPRESS) – Dieci proposte per rendere lo sport più accessibile e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni. Le hanno presentate i 100 partecipanti – ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e laureandi delle università romane – del progetto OPES “Lo Sport in Costituzione: Dialoghi per una Cittadinanza Attiva” che ha vissuto il suo ultimo appuntamento al Salone d’Onore del Coni. Parità di genere nello sport, investire sulla salute mentale e nelle palestre scolastiche, riforma ed estensione dei voucher sportivi e tutelare benessere e leadership sono alcune delle proposte raccontate.

