28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
28 Gen 2026 Vanoli, Tajion Jones è il Player of the Game nella sfida contro Virtus Bologna
28 Gen 2026 Offanengo, Nardelli : "Nella pool salvezza servirà concentrazione e cattiveria"
28 Gen 2026 Cremonese: in arrivo Luca Marianucci, richieste dalla B per Folino
28 Gen 2026 Senza fissa dimora, Comune: "Tavolo tra istituzioni per prevenire emergenze"
Al Coni l’ultima tappa del progetto OPES “Lo sport in Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – Dieci proposte per rendere lo sport più accessibile e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni. Le hanno presentate i 100 partecipanti – ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e laureandi delle università romane – del progetto OPES “Lo Sport in Costituzione: Dialoghi per una Cittadinanza Attiva” che ha vissuto il suo ultimo appuntamento al Salone d’Onore del Coni. Parità di genere nello sport, investire sulla salute mentale e nelle palestre scolastiche, riforma ed estensione dei voucher sportivi e tutelare benessere e leadership sono alcune delle proposte raccontate.
