Ultime News

28 Gen 2026 Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"
28 Gen 2026 Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri
28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
Video Pillole

Giorlandino (Uap) “La sanità si sta impoverendo, vogliamo salvarla”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo dare un messaggio ai cittadini: non vogliamo essere politicizzati da nessuno perché la salute non è politica, la salute è contenuti e sostegno ai malati. Parliamo di qualità e di servizi. Se non ci sono i fondi la sanità privata accreditata chiude e il più delle volte viene svenduta alle multinazionali”. Così Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori (UAP) che, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato una manifestazione nazionale che si terrà il 14 marzo a Roma.

