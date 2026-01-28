Lagalla “In corso il censimento dei danni causati dal maltempo a Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – “I problemi del ciclone Harry in città sono legati prevalentemente a danni che hanno riguardato l’area del demanio marittimo e dell’Autorità portuale: è stata la forza del mare a danneggiare imbarcazioni e infrastrutture, sia pure in misura incomparabilmente minore rispetto alla Sicilia orientale”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, del progetto di rigenerazione urbana per il verde. “Per il censimento dei danni la Protezione civile si sta interessando per fornire alla Regione l’elenco, ai fini dei ristori previsti dal governo regionale – continua Lagalla – Mi sono sentito con il presidente Schifani e siamo in attesa dell’intervento nazionale, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Va detto anche che il Comune sta operando sul litorale, attraverso squadre di Rap e Reset, per il ripristino e la rimozione dei detriti sul litorale”. xd8/vbo/mca3

