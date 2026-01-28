Le nuove frontiere del biocontrollo per un’agricoltura più sostenibile





ROMA (ITALPRESS) – Nel panorama agricolo europeo, segnato da una progressiva riduzione nell’uso degli agrofarmaci, l’integrazione di organismi viventi e sostanze naturali diventa un pilastro fondamentale per rispondere alle sfide della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare. È quanto emerso nel corso dell’evento al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dal titolo “Biocontrollo. Le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili”, promosso da Fondazione UniVerde.

