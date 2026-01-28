Mattarella “Gli Emirati paese di grande dinamismo, importante presenza italiani”





ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Abu Dhabi e l’intero complesso degli Emirati Arabi Uniti sono un paese in veloce, accelerata modernizzazione costante nei punti più avanzati dell’innovazione. Un paese di grande dinamismo che in maniera straordinariamente ammirevole sta interpretando un ruolo da decenni di avanguardia su tanti piani. La vostra presenza qui, qualificata a livelli così elevati di ricerca, di cultura, di impegno accademico, è per l’Italia un elemento prezioso”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della comunità scientifica e accademica italiana ad Abu Dhabi.

Fonte video: Quirinale

