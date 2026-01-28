Ultime News

28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
28 Gen 2026 Vanoli, Tajion Jones è il Player of the Game nella sfida contro Virtus Bologna
28 Gen 2026 Offanengo, Nardelli : "Nella pool salvezza servirà concentrazione e cattiveria"
28 Gen 2026 Cremonese: in arrivo Luca Marianucci, richieste dalla B per Folino
28 Gen 2026 Senza fissa dimora, Comune: "Tavolo tra istituzioni per prevenire emergenze"
Video Pillole

Mattarella “Gli Emirati paese di grande dinamismo, importante presenza italiani”

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Abu Dhabi e l’intero complesso degli Emirati Arabi Uniti sono un paese in veloce, accelerata modernizzazione costante nei punti più avanzati dell’innovazione. Un paese di grande dinamismo che in maniera straordinariamente ammirevole sta interpretando un ruolo da decenni di avanguardia su tanti piani. La vostra presenza qui, qualificata a livelli così elevati di ricerca, di cultura, di impegno accademico, è per l’Italia un elemento prezioso”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della comunità scientifica e accademica italiana ad Abu Dhabi.
ads/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...