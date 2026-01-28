Milano-Cortina, Anas apre al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore





BELLUNO (ITALPRESS) – Anas ha inaugurato e aperto al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore sulla SS 51 di Alemagna, nel giorno del passaggio della Fiamma Olimpica a Cortina d’Ampezzo. La variante di Tai di Cadore si sviluppa per 1,5 chilometri e comprende una galleria di circa 1.000 metri, nuovi svincoli e opere di sistemazione idraulica. La variante di Valle di Cadore si estende per 800 metri, di cui 620 in galleria, ed elimina la storica strozzatura costituita dall’attraversamento urbano della Borgata Costa regolato da impianto semaforico.

