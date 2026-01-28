Niscemi, Meloni “Non ripetere il ’97, lavorare insieme per risposte rapide”

CATANIA (ITALPRESS) – “Siamo intenzionati a dare risposte immediate. Voi sapete meglio di me perché in questo territorio ci vivete che Niscemi non è nuova a questi disastri e il sentimento della popolazione rispetto a quello che è accaduto nel 1997, con indennizzi che sono arrivati dopo 14 anni e definitivamente anche dopo 28 anni, è qualcosa che mi rendo conto ha impattato giustamente sui cittadini e sulla aspettativa che i cittadini hanno dalla politica”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della riunione a Catania sul maltempo in Sicilia.“Mi piacerebbe che insieme disegnassimo una storia completamente diversa e quindi il mio obiettivo è lavorare in velocità e dare risposte in velocità – ha aggiunto -. Chiaramente per fare questo serve una filiera, non è una cosa che posso fare io da sola, che può fare il governo da solo, che può fare il ministro Musumeci da solo, che può fare il presidente Schifani da solo. Serve che ci lavoriamo tutti insieme in buona fede, evitando le polemiche, perché qui tutti quanti abbiamo la stessa responsabilità, lo stesso obiettivo che a dare risposta ai nostri cittadini”.

(Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)