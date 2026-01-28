Novo Nordisk, Olesen “Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave”





ROMA (ITALPRESS) – “Ogni giorno in Novo Nordisk lavoriamo con l’obiettivo di garantire un futuro più sano e una vita migliore alle persone che convivono con malattie croniche e rare. Vogliamo cambiare il modo in cui sono viste, prevenute e trattate patologie. Oggi il diabete e l’obesità in particolare rappresentano tra le sfide di salute più importanti e urgenti di questo tempo. Crediamo che la prevenzione soprattutto nei giovani sia la chiave per assicurare un domani più sano e più giusto per tutti”. Lo ha detto Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo, di cui la casa farmaceutica sarà nuovamente Official Health Partner.

