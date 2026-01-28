Ultime News

28 Gen 2026 Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"
28 Gen 2026 Un nuovo van per l’Associazione Abe: consegna all’ospedale Civile di Brescia
28 Gen 2026 Anche Cremona si ferma per ricordare le vittime della tragedia a Brema
28 Gen 2026 Piromane nell'agriturismo provocò 10 roghi: i sospetti della titolare sull'ospite
28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
Picierno “Europa nata come antidoto ad antisemitismo che ora riemerge”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’isolamento e l’odio verso le minoranze sono stati l’inizio dell’Olocausto. Questo luogo, l’Europa, è nato proprio come antidoto, per questo è così importante fare in modo che l’espressione ‘mai più’ si traduca in azioni concrete”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito Democratico, Pina Picierno, a margine dell’evento “The culture of remembrance today”, che si è svolto al parlamento europeo di Bruxelles e che ha avuto come ospite Dani Dayan, presidente dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme. “Stiamo assistendo al riemergere di un odio antisemita per tutta Europa -. Le comunità ebraiche sono oggetto d’odio non per quello che dicono, ma per quello che sono”.

