Pizza, numeri da record in Italia





ROMA (ITALPRESS) – Numeri da record per uno dei simboli più amati della cucina italiana: la pizza. Secondo le elaborazioni su dati Cna Agroalimentare, in Italia si producono ogni anno circa 2,7 miliardi di pizze, con un consumo enorme di materie prime: oltre 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio d’oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Nel 2024 le pizzerie attive nel nostro Paese sono state quasi 89 mila, con un aumento vicino al 25% rispetto all’anno precedente. Il fatturato complessivo supera i 15 miliardi di euro, confermando la pizza come un pilastro dell’economia agroalimentare italiana. Il consumo pro capite sfiora gli 8 chili l’anno e per molti italiani la pizza resta un appuntamento fisso: almeno una volta a settimana. La domanda si concentra soprattutto nei fine settimana, in particolare il sabato sera. Accanto alla pizza tradizionale, cresce anche il successo della pinsa, soprattutto per il consumo domestico, con un aumento degli acquisti stimato intorno al 7% nel 2024. Sul fronte dei prezzi, però, si registra un aumento: nel 2024 il costo medio di un pasto in pizzeria — comprensivo di pizza, bevanda e servizio — è cresciuto del 4% rispetto al 2023 e addirittura del 16% rispetto al 2021, con forti differenze tra città e località turistiche. Un successo che continua a crescere, tra tradizione, nuove tendenze e un settore che resta centrale nella cultura e nell’economia del Paese.

