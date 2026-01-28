Ultime News

28 Gen 2026 Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"
28 Gen 2026 Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri
28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
Ponte sullo Stretto, Lionti “Uil favorevole, ma non sia cattedrale nel deserto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se il ponte vedrà mai la luce non lo so, si parla da sempre del ponte sullo stretto. Noi siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione di grandi infrastrutture, soprattutto questa che garantisce la continuità territoriale. Ma siamo assolutamente contrari al fatto che possa essere una cattedrale nel deserto. Appena si arriva in Sicilia come ci si sposta? Non ci sono ferrovie, le autostrade e le strade sono dissestate. Siamo preoccupati per questo”. Così Luisella Lionti, segretaria generale Uil-Sicilia, a margine della presentazione del libro “Il ponte che verrà” di Mario Primo Cavaleri che si è svolta all’Ars, a Palermo. xd6/vbo/mca3

