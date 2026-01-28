Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"

A che punto è l’iter con RFI per il raddoppio ferroviario Cremona–Olmeneta? Lo chiede il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione con risposta scritta alla giunta lombarda.

“Vorrei conoscere lo stato di avanzamento dell’opera, il quadro economico aggiornato e sapere se l’intervento sia stato inserito nel Contratto di Programma con RFI” spiega Piloni che sul tema è già intervenuto più volte, anche nella scorsa legislatura.

“Durante l’audizione in commissione Trasporti del 27 febbraio 2025 – ricorda il consigliere – RFI aveva presentato il progetto di potenziamento delle tratte Cremona–Olmeneta e San Zeno–Olmeneta, articolato in due fasi: una prima da 304 milioni di euro e una seconda che completa l’intervento per un costo complessivo di 336 milioni. Lo studio costi-benefici ha dato esito positivo sullo scenario completo, ma ad oggi le risorse non risultano ancora stanziate”.

“Parliamo di un intervento strategico per tutta la direttrice Cremona–Treviglio e per il collegamento verso Brescia. Anche per questo è importante fare chiarezza sui tempi e sugli impegni concreti” conclude Piloni, ricordando che “il raddoppio Cremona–Olmeneta era già indicato nel Contratto di Programma tra Ministero dei Trasporti e RFI 2017–2021. Sono passati anni e ora servono risposte e atti concreti”.

