Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Video Pillole

Tg News – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump minaccia l’Iran “Massiccia armada contro di voi”
– Ucraina, Cremlino “I negoziati proseguiranno a Febbraio”
– Perquisite sedi di Deutsche Bank, sospetto riciclaggio
– Referendum giustizia, il Tar respinge ricorso su data del voto
– Anguillara, figlio Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco
– Quattro università italiane su prime 100 in Europa
– Tennis, Sinner in semifinale agli Australian Open
– Maltempo in Sicilia, la visita della premier Meloni
– Previsioni 3B Meteo 29 Gennaio
/gtr

