Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Video Pillole

Tg Sport – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Musetti domina con Djokovic, ma si fa male e si ritira
– Sinner spazza via Shelton in tre set e vola in semifinale
– Il Como ribalta la Fiorentina, i lariani passano il turno in Coppa
– Eurolega, Milano ospita un Partizan senza tifosi al seguito
– Insigne ritorna al Pescara, il campione che chiude il cerchio
