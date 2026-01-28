Video Pillole
Tg Sport – 28/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Musetti domina con Djokovic, ma si fa male e si ritira
– Sinner spazza via Shelton in tre set e vola in semifinale
– Il Como ribalta la Fiorentina, i lariani passano il turno in Coppa
– Eurolega, Milano ospita un Partizan senza tifosi al seguito
– Insigne ritorna al Pescara, il campione che chiude il cerchio
azn
– Musetti domina con Djokovic, ma si fa male e si ritira
– Sinner spazza via Shelton in tre set e vola in semifinale
– Il Como ribalta la Fiorentina, i lariani passano il turno in Coppa
– Eurolega, Milano ospita un Partizan senza tifosi al seguito
– Insigne ritorna al Pescara, il campione che chiude il cerchio
azn
© Riproduzione riservata