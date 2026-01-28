Trasporto merci in calo nel Nord America nel 2025





ROMA (ITALPRESS) – Il settore della logistica nordamericana chiude il 2025 con dati preoccupanti. Secondo il Cass Freight Index, le spedizioni e le spese di trasporto merci hanno registrato una contrazione significativa negli ultimi mesi dell’anno. A dicembre, l’indice delle spedizioni si è attestato a 0,932, segnando un calo del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Un trend negativo che si allinea ai cali di novembre e ottobre, entrambi superiori al 7%. Su base biennale, il crollo raggiunge addirittura il 13,2%. Dietro questi numeri non si nasconde necessariamente una debolezza dell’economia. Il maltempo è stato il principale responsabile del calo, con tre tempeste invernali che hanno paralizzato il Midwest nelle prime due settimane di dicembre, rallentando l’intera rete dei trasporti. Ma ci sono anche altri fattori: la riduzione delle scorte nei negozi al dettaglio, favorite dalla forte spesa natalizia, e la continua sovraccapacità delle flotte private. Paradossalmente, i dati sulla spesa dei consumatori durante le festività sono stati robusti, suggerendo che le scorte sono diminuite proprio perché le vendite hanno superato le aspettative.

