Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Cronaca

Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero

di Giuliana Biagi

I lavori previsti riguardano la villa, con la risoluzione dei problemi strutturali, il restauro delle facciate e degli intonaci, infissi, pavimenti, finiture e impianti. Il giardino storico verrà valorizzato con un sistema di irrigazione e un nuovo impianto di illuminazione

Fill-1

Ammonta a 6,5 milioni di euro lo stanziamento del Ministero della Cultura per la valorizzazione di Villa Verdi, a Villanova d’arda, acquisita dallo Stato per garantirne tutela e conservazione.

Ad annunciarlo sono gli esponenti della Lega Matteo Rancan e Tommaso Fiazza, che parlano di “una scelta politica chiara e non rinviabile: investire su un bene identitario di rilevanza nazionale e internazionale significa assumersi la responsabilità di tutelare la memoria culturale del Paese e, allo stesso tempo, rafforzare lo sviluppo territoriale dell’Emilia-Romagna attraverso cultura, turismo e lavoro qualificato”

L’intervento è stato proposto alla conferenza Stato Regioni e riguarda la Villa, il parco storico e i beni pertinenziali. Per i due esponenti politici, “le risorse previste non sono una spesa ma un investimento strategico, capace di generare valore duraturo, attrattività e coesione, riaffermando il ruolo delle istituzioni nel presidio del patrimonio culturale e nella difesa delle radici storiche che definiscono l’identità delle nostre comunità”.

I lavori previsti riguardano la villa, con la risoluzione dei problemi strutturali, il restauro delle facciate e degli intonaci, infissi, pavimenti, finiture e impianti.
Il giardino storico verrà valorizzato con un sistema di irrigazione e un nuovo impianto di illuminazione, oltre al restauro degli elementi scenografici dei viali.

Verranno inoltre restaurati tessuti e arredi lignei, con controllo dei paramenti termo-igrometrici dei locali del pianterreno, delle radiazioni solari e del calore, la protezione dalle polveri e l’eliminazione di roditori ed insetti.

“Ora ci auguriamo che la regione Emilia Romagna in conferenza Stato regioni, approvi lo stanziamento nella piena ottica di collaborazione per il rinnovo della struttura verdiana. Crediamo che questa sia una bellissima notizia per l’amministrazione comunale, visto l’impegno profuso, e la comunità tutta”, commentaano i due esponenti leghisti.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...