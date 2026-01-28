Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero

Ammonta a 6,5 milioni di euro lo stanziamento del Ministero della Cultura per la valorizzazione di Villa Verdi, a Villanova d’arda, acquisita dallo Stato per garantirne tutela e conservazione.

Ad annunciarlo sono gli esponenti della Lega Matteo Rancan e Tommaso Fiazza, che parlano di “una scelta politica chiara e non rinviabile: investire su un bene identitario di rilevanza nazionale e internazionale significa assumersi la responsabilità di tutelare la memoria culturale del Paese e, allo stesso tempo, rafforzare lo sviluppo territoriale dell’Emilia-Romagna attraverso cultura, turismo e lavoro qualificato”

L’intervento è stato proposto alla conferenza Stato Regioni e riguarda la Villa, il parco storico e i beni pertinenziali. Per i due esponenti politici, “le risorse previste non sono una spesa ma un investimento strategico, capace di generare valore duraturo, attrattività e coesione, riaffermando il ruolo delle istituzioni nel presidio del patrimonio culturale e nella difesa delle radici storiche che definiscono l’identità delle nostre comunità”.

I lavori previsti riguardano la villa, con la risoluzione dei problemi strutturali, il restauro delle facciate e degli intonaci, infissi, pavimenti, finiture e impianti.

Il giardino storico verrà valorizzato con un sistema di irrigazione e un nuovo impianto di illuminazione, oltre al restauro degli elementi scenografici dei viali.

Verranno inoltre restaurati tessuti e arredi lignei, con controllo dei paramenti termo-igrometrici dei locali del pianterreno, delle radiazioni solari e del calore, la protezione dalle polveri e l’eliminazione di roditori ed insetti.

“Ora ci auguriamo che la regione Emilia Romagna in conferenza Stato regioni, approvi lo stanziamento nella piena ottica di collaborazione per il rinnovo della struttura verdiana. Crediamo che questa sia una bellissima notizia per l’amministrazione comunale, visto l’impegno profuso, e la comunità tutta”, commentaano i due esponenti leghisti.

