Per le "Storie" di CR1 l'uomo che ridà vita ai giocattoli
La puntata in onda stasera alle 21 ha per protagonista Luciano Sassi, restauratore di Isola Dovarese
Tornano su CR1 tv “Le Storie” di Simone Bacchetta. Questa sera (giovedi) conosceremo e racconteremo la storia di Luciano Sassi, l’uomo che ridà vita ai giocattoli. Perché anche i giocattoli più datati, quando finiscono in abili mani, possono tornare a vivere, e se le mani sono quelle di Luciano, restauratore di Isola Dovarese, il risultato è assicurato.
Ferro, legno, carta e stoffa i principali materiali con cui lavora; puntiglio, maestria e cura del dettaglio gli ingredienti della sua storia: appuntamento questa sera alle 21:00, su CR1, per viverla insieme. Non mancate!
