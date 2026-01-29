Ultime News

29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
29 Gen 2026 Morì dopo intervento al polso. Automobilista sotto accusa, la difesa: "Colpa medica"
29 Gen 2026 Torna “A-Team” su CR1: mercato, formazione e focus sull’Inter
29 Gen 2026 Salute mentale, la Neuropsichiatria Infantile entra nelle scuole del territorio
Cronaca

Per le "Storie" di CR1 l'uomo che ridà vita ai giocattoli

di Giuliana Biagi

La puntata in onda stasera alle 21 ha per protagonista Luciano Sassi, restauratore di Isola Dovarese

Il conduttore Simone Bacchetta e Luciano Sassi
Fill-1

Tornano su CR1 tv “Le Storie” di Simone Bacchetta. Questa sera (giovedi) conosceremo e racconteremo la storia di Luciano Sassi, l’uomo che ridà vita ai giocattoli. Perché anche i giocattoli più datati, quando finiscono in abili mani, possono tornare a vivere, e se le mani sono quelle di Luciano, restauratore di Isola Dovarese, il risultato è assicurato.

Ferro, legno, carta e stoffa i principali materiali con cui lavora; puntiglio, maestria e cura del dettaglio gli ingredienti della sua storia: appuntamento questa sera alle 21:00, su CR1, per viverla insieme. Non mancate!

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...