Per le "Storie" di CR1 l'uomo che ridà vita ai giocattoli

Tornano su CR1 tv “Le Storie” di Simone Bacchetta. Questa sera (giovedi) conosceremo e racconteremo la storia di Luciano Sassi, l’uomo che ridà vita ai giocattoli. Perché anche i giocattoli più datati, quando finiscono in abili mani, possono tornare a vivere, e se le mani sono quelle di Luciano, restauratore di Isola Dovarese, il risultato è assicurato.

Ferro, legno, carta e stoffa i principali materiali con cui lavora; puntiglio, maestria e cura del dettaglio gli ingredienti della sua storia: appuntamento questa sera alle 21:00, su CR1, per viverla insieme. Non mancate!

