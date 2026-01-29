Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Video Pillole

Evolio Expo 2026, Frulli “Format più importante costruito con Regione Puglia”

BARI (ITALPRESS) – “Evolio è il format più importante che abbiamo costruito insieme alla Regione Puglia. Abbiamo cominciato a lavorare per far diventare questo il tavolo di concertazione nazionale e internazionale che parlasse di olio extravergine di oliva agli stakeholder”. Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a margine della presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, inaugurata questa mattina in Fiera del Levante.

xa2/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...