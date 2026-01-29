Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"

E’ appena stata rinnovata ed è già stata deturpata la fioriera di corso Garibaldi, angolo di via Milazzo, da dove qualcuno ha pensato bene di estrarre alcune piantine di ellebori appena sostituiti. Duro il commento del sindaco Andrea Virgilio dalla sua pagina Facebook: “Questo non è il vivaio gratuito della città. E purtroppo non è nemmeno la prima volta che succede. Questi sono i fiori di tutti: pagati con soldi pubblici, messi lì per rendere Cremona più curata”.

La stessa cosa era accaduta in precedenza anche in Largo Boccaccino, stavolta a danno dei ciclamini nella fioriera.

Il tema del decoro urbano è quello che accende più di altri il dibattito tra i cremonesi, sempre pronti a puntare il dito contro le mancanze della macchina comunale. In questo caso però, è la coscienza civica che viene interpellata dal primo cittadino: “Il decoro si costruisce così, con piccole azioni di cura quotidiane. Noi ci stiamo lavorando, anche con interventi semplici ma concreti. Però serve la collaborazione di tutti: perché una fioriera può essere un piccolo tassello, sì, ma è proprio da questi gesti che si capisce quale città vogliamo.

“E non ci fermiamo qui: abbiamo in progetto interventi più strutturati di trasformazione di piazze e giardini, perché la cura di Cremona passa anche da spazi pubblici più belli, vivibili e ordinati”.

L’intervento del sindaco termina con la stigmatizzazione di quello che potrebbe essere un furto se non un atto vandalico: “S e volete una pianta per il vostro balcone, andatevela a comprare: non fate i cafoni a spese della città.

Noi stiamo intensificando controlli e verifiche. Ma il rischio, oltre alla sanzione, è fare anche brutte figure pubbliche. E questo ve lo assicuro”.

