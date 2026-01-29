Ultime News

29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
29 Gen 2026 Un podcast con i ragazzi del liceo Manin: il progetto prende il via
29 Gen 2026 Quartieri protagonisti: primo incontro di "Comitati in Azione"
29 Gen 2026 Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: "Ora penso solo a Nicola e alla Cremo"
29 Gen 2026 Luoghi del Cuore Fai, piazzamenti deludenti per i siti cremonesi
Libri, a ConfAgorà Gotor presenta "L'omicidio di Piersanti Mattarella"

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso le stratificazioni del potere italiano, sugli “ibridi connubi” tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato: a intraprenderlo Miguel Gotor, docente di Storia Moderna dell’Università Roma Tor Vergata, attraverso “L’omicidio di Piersanti Mattarella”, libro edito da Einaudi e presentato a Roma, nell’ambito di “ConfAgorà”, la rassegna di Confagricoltura nata per promuovere il confronto tra esperti, accademici e scrittori sulle sfide della contemporaneità.
