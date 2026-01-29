Libri, a ConfAgorà Gotor presenta “L’omicidio di Piersanti Mattarella”





ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso le stratificazioni del potere italiano, sugli “ibridi connubi” tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato: a intraprenderlo Miguel Gotor, docente di Storia Moderna dell’Università Roma Tor Vergata, attraverso “L’omicidio di Piersanti Mattarella”, libro edito da Einaudi e presentato a Roma, nell’ambito di “ConfAgorà”, la rassegna di Confagricoltura nata per promuovere il confronto tra esperti, accademici e scrittori sulle sfide della contemporaneità.

