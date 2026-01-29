Madonna del velo di Raffaello, Gruttadauria “Valorizzato patrimonio UniPa”

PALERMO (ITALPRESS) – La presentazione ufficiale della ‘Madonna del velo’ di Raffaello Sanzio. dell’opera restaurata si è svolta nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, all’interno del Complesso monumentale dello Steri. Un ruolo centrale nel progetto è stato svolto dal sistema museale di Ateneo. Come ha ricordato il presidente di UniPa Heritage, Michelangelo Gruttadauria, “il compito del sistema museale dell’università è proprio quello di valorizzare il ricco patrimonio dell’Ateneo”. “Questo quadro – ha spiegato – fa parte della collezione universitaria da sempre. Gli indizi storici ci dicono che appartiene all’università sin dalla sua fondazione e tutto ciò che è dell’Ateneo va valorizzato”

