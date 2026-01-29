Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Video Pillole

Maltempo, Sicilia approva bando ristori. Schifani “Continua il nostro impegno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo nella sala del Governo, abbiamo finito di lavorare da poco, cerchiamo di mantenere l’impegno, abbiamo deliberato di erogare 5.000 euro entro fine marzo a tutti coloro i quali hanno subito un danno alla loro attività commerciale a causa della mareggiata. Questo è il nostro impegno che continua, andremo avanti così, con questo passo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

pc/mca2
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...