Mazzone “Grand Prix di Torino tappa avvicinamento ai Mondiali di Hong Kong”

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo come sempre ambiziosi, veniamo da un inizio di stagione nelle prime tre gare con quattordici podi, abbiamo già avuto i successi di Martina Favaretto e Martina Batini, l’anno scorso Favaretto ha vinto questa gara e ancheTommaso Marini l’ha vinta. Questa è una tappa di avvicinamento fondamentale ai Mondiali di Hong Kong. Da quando il ct SimoneVanni ha preso il timone della nazionale di fioretto non è stato sbagliato un colpo, veniamo fuori da una stagione in cui si èvinto tutto quello che si poteva vincere”. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, allapresentazione della sedicesima edizione del Grand Prix FIE 2026 di fioretto, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 5 al 7febbraio all’Inalpi Arena. “Torino è una tappa fissa del nostro mondo, come fanno anche altri sport bisogna aprire gli eventi auna spettacolarizzazione, per cui vedo favorevolmente il fatto che prima delle finali o di contorno alle finali possa esserci ancheun evento artistico e musicale” ha aggiunto Mazzone.

