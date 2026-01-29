SANA Food, D’Eramo “Il 2026 sarà anno del biologico”





ROMA (ITALPRESS) – SANA Food è “un evento importante e centrale che sarà sicuramente l’occasione per raccontare l’alta qualità, l’eccellenza, l’unicità dei nostri prodotti agricoli biologici, ma anche un momento di confronto con gli Stati generali del biologico che sarà un momento per approfondire, studiare e chiaramente individuare anche insieme diverse ulteriori iniziative da portare avanti. Sarà un appuntamento importante e centrale come tutti gli anni, non soltanto un momento per raccontare la forza e l’altissima qualità dei nostri prodotti bio, ma anche per approfondire e studiare insieme tutta una serie di iniziative che porteremo avanti nel 2026”. Così il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo alla conferenza stampa di presentazione di SANA Food 2026. Il 2026 “sarà l’anno del biologico per quanto riguarda una serie di iniziative e attività che stiamo portando avanti come Ministero, dalla presentazione del marchio biologico alla continua costruzione di un modello su cui stiamo lavorando, insieme a Unioncamere, riferito all’agricoltura di montagna e delle aree interne, dove il mondo bio è un assoluto protagonista: sarà un modello che punterà a rafforzare l’agricoltura in queste aree e che darà la possibilità di un continuo potenziamento dell’economia e dell’occupazione nelle aree interne. Questa chiaramente sarà una risposta importante alle aspettative di tanti giovani che vivono in queste aree”, spiega.

xi2/mgg/mca3

© Riproduzione riservata