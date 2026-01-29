Un podcast con i ragazzi del liceo Manin: il progetto prende il via

Un podcast fra le mura della scuola: il Liceo Classico Daniele Manin di Cremona ha iniziato un percorso di collaborazione con la redazione di CR1 ed in particolare con il giornalista Giovanni Rossi, conduttore di “infraROSSI”, che porterà alla realizzazione di un podcast pensato e condotto dagli studenti.

Curatrici del nuovo progetto sono le docenti Barbara Zagni e Chiara Ghezzi, che hanno accompagnato le classi 3AC e 4BC presso la sede di CR1 per un primo incontro che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi a questa nuova forma di comunicazione.

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo all’incontro: stanno per mettere in atto un’attività che continuerà negli anni venire. Nei mesi futuri potrete ascoltare (e vedere) il podcast sulle piattaforme in uso dall’istituto e su Youtube. Ancora nessuna ufficialità sui temi che verranno trattati: sicuramente però racconteranno spaccati di vita quotidiana nel Liceo, ma ci saranno anche interviste ai professori e molto altro.

Il prossimo appuntamento, già operativo, è fissato per fine febbraio. Il Liceo Daniele Manin accoglie ancora una volta le novità che il mondo di oggi propone, con il giusto equilibrio tra le competenze che caratterizzano il percorso e desiderio di rimanere al passo coi tempi.

© Riproduzione riservata