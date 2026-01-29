Università Cattolica Roma, Rettore Beccalli “Ecco i 5 pilastri dell’ateneo”

ROMA (ITALPRESS) – “I cinque pilastri del piano strategico dell’università partono dalla scuola di integrazione dei saperi per dare valore all’interdisciplinarità tipica di questo Ateneo, passano poi a una valorizzazione dei giovani ricercatori, talenti da attrarre e da trattenere L’internazionalizzazione, gli accreditamenti, i ranking, ma anche gli elementi più identitari come il piano Africa o la rete delle università cattoliche e poi il fundraising perché abbiamo bisogno di risorse per sviluppare progetti strategici e consentire a tutti di accedere a questa università”. Così Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’ateneo.

