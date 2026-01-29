Università Cattolica Roma, Rocca “E’ una eccellenza”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’eccellenza clinica, una grande storia anche formativa e quindi essere qua presenti è semplicemente sottolineare l’ovvio, quello che comunque questa struttura quotidianamente fa per chi si trova in condizioni difficili. E lo fa con grande eccellenza, abbiamo tantissime strutture e specialità che fanno la differenza anche nel campo della ricerca perché poi fare buona ricerca, fare grande ricerca significa poi ricadute importanti sulla salute dei pazienti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’ateneo a Roma.

