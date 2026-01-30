Ultime News

Cronaca

Incidente in A21, 2 km di coda in direzione Brescia

Scontro tra un'autovettura e un mezzo pesante tra Pontevico e Manerbio

Il luogo dell'incidente
Un incidente avvenuto tra il casello di Pontevico e Manerbio dell’A21, poco prima delle 14, sta causando rallentamenti con code di circa 2 km sulla corsia nord dell’autostrada.

Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un’automobile; tre le persone coinvolte tra cui una di 19 anni e una di 51.

Sul posto ci sono automedica del 118, ambulanze, due pattuglie della Polstrada e i vigili del Fuoco di Brescia.  Per consentire il soccorso sanitario e i rilievi si viaggia al momento su un’unica corsia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

 

 

