Incidente in A21, 2 km di coda in direzione Brescia

Un incidente avvenuto tra il casello di Pontevico e Manerbio dell’A21, poco prima delle 14, sta causando rallentamenti con code di circa 2 km sulla corsia nord dell’autostrada.

Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un’automobile; tre le persone coinvolte tra cui una di 19 anni e una di 51.

Sul posto ci sono automedica del 118, ambulanze, due pattuglie della Polstrada e i vigili del Fuoco di Brescia. Per consentire il soccorso sanitario e i rilievi si viaggia al momento su un’unica corsia.

