30 Gen 2026 Vanoli verso Sassari, Campigotto: “Assenti recuperati e clima positivo nel gruppo”
30 Gen 2026 Carabinieri Forestali, oltre 300 controlli contro il dissesto idrogeologico
30 Gen 2026 Traffico in via Giordano, Ceraso: "Dati forniti da Comune non attendibili"
30 Gen 2026 Rinnovo segreteria Pd, assemblea convocata il 14 marzo
30 Gen 2026 Lollobrigida a Soresina: "Il nostro mondo agricolo va rafforzato e reso competitivo"
Maltempo, Salvini nel Messinese “Serve tagliare i tempi della burocrazia”

MESSINA (ITALPRESS) – “I fondi arriveranno senza togliere un euro a scuole, strade, ponti, ferrovie siciliane e calabresi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parlando oggi a margine di un sopralluogo a Furci Siculo, uno dei comuni del Messinese colpiti dal ciclone Harry. In corso, ha aggiunto, il confronto con i presidenti di Regione per raccogliere le richieste dei comuni, anche per il rafforzamento degli organici tecnici: “Dare decine di milioni a un Comune con un solo geometra non basta. Servono rinforzi, ma parliamo di settimane, non di mesi”. Sul fronte infrastrutturale, Salvini ha riferito che Rfi sta lavorando “giorno e notte” per riaprire entro i primi di marzo le tratte ferroviarie interrotte dalle frane, con investimenti già avviati per circa 100 milioni di euro. “Quello che mi porto a Roma – ha concluso – è la necessità di tagliare drasticamente i tempi della burocrazia”.

