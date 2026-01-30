Pericolosa fuga con auto rubata sulla Paullese: in arresto 21enne

Un uomo di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile di Crema dopo una pericolosa fuga lungo la Paullese a Spino d’Adda con sorpassi azzardati e movimenti sulla corsia opposta di marcia, per sfuggire all’inseguimento.

E’ accaduto ieri, 29 gennaio verso le 17.45, quanto la pattuglia ha notato un’auto con targa straniera, con due persone a bordo, che viaggiava in direzione di Milano.

I militari hanno seguito l’auto e intimato l’alt. Il conducente ha finto di fermarsi per poi ripartire a forte velocità. Il controllo della targa del veicolo ha permesso di comprendere immediatamente la ragione della fuga, risultando oggetto di una rapina avvenuta a inizio gennaio in provincia di Milano.

Dopo avere superato i centri abitati di Zelo Buon Persico (LO), Cervignano d’Adda (LO) e Galgagnano (LO), sempre procurando dei pericoli per gli altri utenti della strada con manovre molto pericolose e superando alcuni semafori rossi, la macchina dei fuggitivi è giunta a Mulazzano (LO) dove, in una frazione, l’auto ha imboccato una strada sterrata, percorsa per alcune centinaia di metri finché il veicolo si è impantanato nel fango.

I due occupanti sono scesi e sono fuggiti a piedi, prendendo diverse direzioni. I militari hanno inseguito il conducente per circa un chilometro, raggiungendolo nei pressi di un canale irriguo dove il 21enne si è nascosto sotto alberi e cespugli presenti sulla sponda. E’ stato raggiunto e bloccato, ma ha provato a liberarsi con calci e spintoni.

Definitivamente bloccato, i militari lo hanno ammanettato e accompagnato all’auto di servizio. Il secondo uomo è stato cercato nella zona dalle altre pattuglie giunte in supporto, senza esito. Durate la perquisizione dell’auto non è stato trovato niente di utile.

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato presso la caserma di Crema dove è stato fotosegnalato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.

Il 21enne è stato anche sanzionato per avere guidato senza patente. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema e la mattina del 30 gennaio è stato accompagnato presso il Tribunale di Lodi dove il Giudice ha convalidato l’arresto, ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ha rinviato l’udienza al prossimo 27 febbraio. Quindi, l’uomo è stato rimesso in libertà.

