Rinnovo segreteria Pd, assemblea convocata il 14 marzo

È stata fissata la data per l’elezione del nuovo segretario provinciale del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Michele Bellini. L’Assemblea provinciale è convocata per sabato 14 marzo, dalle 10.30 alle 17.00. All’incontro sarà presente la segretaria regionale del Partito Democratico lombardo, Silvia Roggiani.

L’elezione avverrà a scrutinio segreto, come previsto dallo statuto.

In vista dell’appuntamento, il partito ha programmato una serie di incontri sul territorio provinciale, con l’obiettivo di avviare un confronto politico e definire un percorso condiviso.

Il calendario si aprirà giovedì 5 febbraio con l’incontro dell’Unione cittadina di Cremona. Seguirà l’appuntamento dell’11 febbraio a Casalmaggiore, nella sede del PD del Casalasco. Il 12 febbraio è in programma il confronto con le Donne Democratiche di Cremona, nella sede di via Ippocastani.

Martedì 17 febbraio sarà la volta del circondario delle Terre di Mezzo, a Pizzighettone, mentre l’incontro dedicato ai territori cremonese e cremasco è fissato per il 19 febbraio.

I Giovani Democratici, su loro richiesta, prenderanno parte a tutti gli incontri. Al termine del ciclo di appuntamenti, le indicazioni emerse dal confronto saranno portate all’attenzione della Direzione Provinciale, convocata per lunedì 23 febbraio nella sede del PD di via Ippocastani.

Al momento, i nomi che circolano per la segreteria provinciale sono quelli del segretario cittadino Roberto Galletti e dell’assessora cremasca Cinzia Fontana.

