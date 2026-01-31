Ultime News

31 Gen 2026 Ora è ufficiale, Youssef Maleh è grigiorosso
31 Gen 2026 Juvi Cremona e Libertas Livorno: sfida di alta intensità al PalaRadi sabato sera
31 Gen 2026 Contrasto alla povertà sanitaria: una mozione FDI per rafforzare la rete territoriale
31 Gen 2026 Sospiro investe nel futuro: nuovo scuolabus in servizio grazie al sostegno locale
31 Gen 2026 Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa
Cronaca

Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa

di Lorenzo Scaratti

Un incendio poco dopo le 3 di notte ha bruciato una Fiat 500 a Cremona. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, mentre si indaga sulla causa, ritenuta un cortocircuito. Fortunatamente, nessun ferito

Il mezzo in fiamme in via Milazzo
Fill-1

Quello che sembrerebbe essere stato un cortocircuito ha provocato un grosso incendio che ha distrutto completamente una Fiat 500 parcheggiata in via Milazzo. L’auto ha preso fuoco poco dopo le 3 di notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri di Cremona, che ha monitorato la viabilità mentre i pompieri domavano le fiamme. Non si registrano feriti, nemmeno il proprietario del mezzo, un 42enne residente in zona.

L’auto è stata successivamente recuperata da un autosoccorso privato, mentre sono ancora in corso le verifiche per confermare l’ipotesi del cortocircuito come causa dell’incendio.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...