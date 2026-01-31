Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa

Quello che sembrerebbe essere stato un cortocircuito ha provocato un grosso incendio che ha distrutto completamente una Fiat 500 parcheggiata in via Milazzo. L’auto ha preso fuoco poco dopo le 3 di notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri di Cremona, che ha monitorato la viabilità mentre i pompieri domavano le fiamme. Non si registrano feriti, nemmeno il proprietario del mezzo, un 42enne residente in zona.

L’auto è stata successivamente recuperata da un autosoccorso privato, mentre sono ancora in corso le verifiche per confermare l’ipotesi del cortocircuito come causa dell’incendio.

