Cremonese
I grigiorossi convocati per Cremo-Inter: tante assenze per mister Nicola
Nicola alle prese con una squadra davvero ridotta all'osso, assenti per l'Inter Barbieri (squalificato), Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero e Sanabria
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 in programma domenica 1° febbraio alle ore 18 allo stadio “Zini”. Non disponibili Barbieri (squalificato), Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero e Sanabria.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli
