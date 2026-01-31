Cronaca
L'AI ha un'etica? Il neuroscienziato Marcello Ienca a "24 Minuti"
La puntata con il professore di Etica dell'Intelligenza Artificiale e Neuroscienze al Politecnico di Monaco in onda sabato alle 19:30 su CR1
Torna l’appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 in onda sabato dalle 19:30 e condotto da Simone Bacchetta.
Ospite il neuroscienziato Marcello Ienca, Professore di Etica dell’IA e Neuroscienze al Politecnico di Monaco e Presidente della Società Internazionale di Neuroetica.
Tra i temi trattati, le neuroscienze, con focus sui neuro-diritti, termine coniato dallo stesso Ienca una decina di anni fa.
Si parlerà anche di neurotecnologie, di interfacce cervello-computer e di intelligenza artificiale col grande quesito: l’AI ha un’etica?
