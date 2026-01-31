Ultime News

31 Gen 2026 Legge su violenza sessuale, Guerreschi: “Eliminare consenso rende riforma inutile”
31 Gen 2026 L'AI ha un'etica? Il neuroscienziato Marcello Ienca a "24 Minuti"
31 Gen 2026 Aem acquisisce l'ex La Marmora col parcheggio di Villa Glori
30 Gen 2026 Lezioni di biodiversità al Cr Forma con l'esperto di Slow Food
30 Gen 2026 Bossi (Lega): "Agazzi? Mi dispiace l'addio, non commento scelte personali"
Cronaca

L'AI ha un'etica? Il neuroscienziato Marcello Ienca a "24 Minuti"

La puntata con il professore di Etica dell'Intelligenza Artificiale e Neuroscienze al Politecnico di Monaco in onda sabato alle 19:30 su CR1

Da sinistra: Simone Bacchetta e Marcello Ienca
Fill-1

Torna l’appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 in onda sabato dalle 19:30 e condotto da Simone Bacchetta.

Ospite il neuroscienziato Marcello Ienca, Professore di Etica dell’IA e Neuroscienze al Politecnico di Monaco e Presidente della Società Internazionale di Neuroetica.

Tra i temi trattati, le neuroscienze, con focus sui neuro-diritti, termine coniato dallo stesso Ienca una decina di anni fa.

Si parlerà anche di neurotecnologie, di interfacce cervello-computer e di intelligenza artificiale col grande quesito: l’AI ha un’etica?

