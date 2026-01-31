Sospiro investe nel futuro: nuovo scuolabus in servizio grazie al sostegno locale

Da qualche giorno è operativo il nuovo scuolabus che l’amministrazione comunale di Sospiro aveva previsto di acquistare durante il 2025 per i ragazzi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo “GB. Puerari”. Il nuovo mezzo, di ultima generazione, è stato consegnato in settimana ed è entrato immediatamente in servizio.

L’acquisto è stato fatto anche grazie alla generosità di diverse aziende del territorio che, tramite una raccolta fondi, hanno donato circa 22.000 euro per ridurre il costo di 103.000 euro. a carico dell’Ente.

“Avevamo fatto un bando di sponsorizzazione – spiega il primo cittadino Fausto Ghisolfi – per la compartecipazione all’acquisto di un mezzo, fondamentale per il servizio scolastico. Attraverso questo bando abbiamo potuto contattare diverse realtà del nostro territorio e diverse hanno aderito sponsorizzando con atti di liberalità l’acquisto del nuovo scuolabus”.

Un segnale importante, ma soprattutto concreto di gratuità e solidarietà per il benessere della comunità e del suo futuro continua Ghisolfi: “Decisamente un bel gesto che non è solo un concreto aiuto economico per la nostra amministrazione, ma dimostra quanto il paese risponda in un ambito importante. Sostenere i servizi per i più piccoli è sostenere il futuro della comunità e per questo a chi ci ha supportato vanno i nostri ringraziamenti”.

Le aziende che hanno donato il proprio aiuto sono Simar Costruzioni Meccaniche S.r.l., Caselani S.r.l., C.M.S. Trading S.r.l., Lo.Ge.S.S. S.r.l., Gb Genetics Cofa S.r.l., Farmacia Della Giovanna S.r.l. e Rinnova Energia Soc. Agr. A.r.l..

Il vecchio scuolabus, con alle spalle oltre vent’anni di servizio, risultava oramai obsoleto e di difficile manutenzione, queste le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione nei primi mesi dell’anno appena terminato a mettere in cantiere il nuovo acquisto oltre che offrire una migliore sicurezza ai ragazzi trasportati a scuola.

