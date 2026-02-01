Cirio “visita Meloni ad agenti feriti testimonianza e solidarietà dello stato”

TORINO (ITALPRESS) – “Testimonianza e solidarietà dello Stato dopo i fatti di Torino molto apprezzata dai ragazzi, molto apprezzata dalle istituzioni, molto apprezzata dal Piemonte perché è un ulteriore segno e testimonianza che lo Stato c’è, un ulteriore segno e testimonianza che il bene è stata la parte di una divisa e la presenza in persona del Presidente del consiglio a testimoniare tutto questo, la solidarietà, la vicinanza degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, credo che sia una prima grande risposta ai fatti vergognosi che si sono verificati ieri in questa città, che è la città dove è nata l’Italia. Tutto questo è ancora più grave ed è anche una città che ha saputo essere sempre molto attenta a garantire la libertà. La scatenanza è la privazione della libertà, è la violazione della libertà, è la violazione della legalità. Tutto questo, come continuiamo a dire da anni, è totalmente incompatibile con la vita di una comunità democratica e con i principi della nostra Costituzione” Così Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta la visita della premier Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino agli agenti aggrediti ieri nel corso della manifestazione Pro Askatasuna. La premieri “si è informato delle condizioni di salute direttamente dai ragazzi parlando anche direttamente con tutta la medica quindi ha voluto sapere la situazione di loro e anche degli altri 101 perché sono 101 al momento i ricoverati che attraverso i nostri servizi sanitari regionali, si sono recati nelle nostre strutture. A questi evidentemente vanno aggiunti tutti quelli che sono stati feriti, ma che la loro gravità non li ha portati negli ospedali, ma che comunque hanno avuto conclusioni e hanno vissuto sulla loro pelle la drammaticità delle violenze premeditate, organizzate, che si sono verificate nella giornata di ieri. È stato un momento istituzionale, ma anche un momento affettuoso e personale di affetto verso i due servitori dello Stato, che sono uno di fronte all’altro in questi letti di ospedale, come ieri erano insieme sulla piazza. Da una parte c’è il poliziotto che l’hanno visto a terra e dall’altra parte c’è il suo collega che è andato a proteggerlo con lo scudo e credo che questa rimarrà come immagine grande, immagine importante, anche un’immagine della presenza dello Stato. quindi oggi è una giornata dove a queste riflessioni dobbiamo però far seguire anche azioni concrete perché quello che è accaduto ieri a Torino non è tollerabile in alcun modo, non è giustificabile in alcun modo” conclude Cirio.

(fonte video: ufficio stampa Presidenza Regione Piemonte)

(ITALPRESS).