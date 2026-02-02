Area Civitavecchia, Angelilli “Obiettivo attrarre investimenti importanti”

ROMA (ITALPRESS) – A Civitavecchia “dobbiamo attrarre investimenti importanti, ci sono tutte le condizioni: il ruolo del commissario è proprio quello di semplificare al massimo soprattutto le procedure amministrative e rappresentare un acceleratore per le imprese e per gli investitori. Risorse ce ne sono molte, 100 milioni di euro per la reindustrializzazione dal governo e poi tutti i fondi comunitari, è partito un bando di 20 milioni di euro per l’attrazione di investimenti”. Così Roberta Angelilli, commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia e vicepresidente della Regione Lazio, a margine della conferenza stampa per illustrare il Piano di lavoro.

