2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Area Civitavecchia, Angelilli “Obiettivo attrarre investimenti importanti”

ROMA (ITALPRESS) – A Civitavecchia “dobbiamo attrarre investimenti importanti, ci sono tutte le condizioni: il ruolo del commissario è proprio quello di semplificare al massimo soprattutto le procedure amministrative e rappresentare un acceleratore per le imprese e per gli investitori. Risorse ce ne sono molte, 100 milioni di euro per la reindustrializzazione dal governo e poi tutti i fondi comunitari, è partito un bando di 20 milioni di euro per l’attrazione di investimenti”. Così Roberta Angelilli, commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia e vicepresidente della Regione Lazio, a margine della conferenza stampa per illustrare il Piano di lavoro.

