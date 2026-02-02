Focus Salute – Sentirsi donna dopo il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Perché il tumore al seno colpisce al cuore la sessualità della donna, la sua femminilità? Perché l’erotismo del capezzolo è così minacciato dalla chirurgia, dalla radioterapia e dalle terapie adiuvanti? Nel centoventunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che più colpiscono la femminilità, il ruolo di seno, areola e capezzolo come trigger primari di eccitazione mentale e genitale e le strategie per recuperare un “sentirsi donna” più appagante anche dopo tumore al seno.

