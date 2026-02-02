Roccella “La sinergia tra Leonardo e il Governo è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa sinergia tra Leonardo e l’attività che sta svolgendo il Governo mi sembra fondamentale. Vediamo se si concretizzerà in un protocollo d’intesa, in un accordo, proprio per valorizzare di più la linea che sta seguendo Leonardo e per attrarre i ragazzi nelle materie STEM e nelle carriere successive”. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, a margine di un evento organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo ETS.

