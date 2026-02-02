Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Roccella “La sinergia tra Leonardo e il Governo è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa sinergia tra Leonardo e l’attività che sta svolgendo il Governo mi sembra fondamentale. Vediamo se si concretizzerà in un protocollo d’intesa, in un accordo, proprio per valorizzare di più la linea che sta seguendo Leonardo e per attrarre i ragazzi nelle materie STEM e nelle carriere successive”. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, a margine di un evento organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo ETS.

