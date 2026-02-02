Ultime News

2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
Video Pillole

Tg Economia – 2/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pil in crescita nel quarto trimestre 2025
– Ue, dalla Commissione nuovi bandi per l’agroalimentare
– Turismo di lusso, Italia tra le mete più ambite al mondo
– Nella manovra 2026 novità anche per i lavoratori del turismo
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...