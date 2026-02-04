Invecchiare bene: in Cattolica incontro con gli specialisti

“Invecchiare non fa paura” è il titolo dell’incontro promosso dal Centro Pastorale del campus di Cremona dell’Università Cattolica, che si svolgerà lunedì 9 febbraio alle ore 17.00 in via Bissolati 74, (entrata libera e senza prenotazione), Aula B001.

Partendo dall’ultima fatica editoriale del prof. Marco Trabucchi, autorità notissima sull’argomento, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria e Direttore scientifico del gruppo di Ricerca geriatrica di Brescia, si affronteranno temi connessi con l’età che avanza: i rapporti medico-paziente, la nutrizione dell’anziano, suggerimenti sulla salute, l’annosa questione delle politiche sanitarie in rapporto agli anziani e altro.

Presente l’Autore, dopo i saluti dell’Assistente del Campus, don Maurizio Compiani, introdurrà la serata il sen. Walter Montini, presidente della Fondazione Casa di riposo S. Giuseppe di Isola Dovarese e, di seguito, una tavola rotonda con figure di alta competenza: la dott.sa Simona Gentile, geriatra, Direttore sanitario di Cremona Solidale; la prof.sa Guendalina Graffigna, professore Ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute dell’Università Cattolica e il dott. Giorgio Scivoletto, Direttore sociosanitario ASST di Cremona.

Il dialogo offrirà prospettive molteplici che intersecano salute, cultura, politica e scelte sociali offrendo contributi complementari e, magari, qualche suggerimento concreto per “invecchiare bene”.

