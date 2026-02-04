Scontro sulla provinciale a Pieve D'Olmi: due feriti in ospedale

Due auto si sono scontrate questa mattina poco prima delle 7:30 sulla strada provinciale 85 Cremona – Casalmaggiore, tra i comuni di Pieve d’Olmi e San Daniele Po. Due le persone ferite, una donna di 57 anni e un uomo di 27 trasportati in codice giallo all’ospedale di Cremona. Le loro condizioni non sono gravi ma per il il 27enne, alla guida di una Renault Megane è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentirgli di uscire dall’abitacolo.

Lo scontro, come hanno accertato i carabineri intervenuti sul posto, è stato frontale – laterale, con la Panda condotta dalla 57enne, che ha invaso la corsia opposta.

I soccorsi sanitari sono stati gestiti da due ambulanze, una della Croce Verde e una della Croce Rossa di Cremona, oltre all’automedica.

