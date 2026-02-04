Ultime News

4 Feb 2026 Tanta Robba Festival 2026, annunciato il primo nome: a Cremona arriva TonyPitony
4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
Tanta Robba Festival 2026, annunciato il primo nome: a Cremona arriva TonyPitony

di Andrea Colla

Cantante classe 1996, è uno degli artisti del momento con il suo stile ironico e tagliente. Appuntamento alle Colonie Padane il 3 luglio

TonyPitony
L’estate sembra lontana, ma già fervono i preparativi per quella che sarà l’edizione del Tanta Robba Festival 2026, kermesse che da anni fa ballare e cantare migliaia di cremonesi con i protagonisti della musica Italiana.

Ed uno di questi artisti è stato annunciato nel pomeriggio di mercoledì: si tratta di TonyPitony, che sbarcherà all’ombra del Torrazzo il prossimo 3 luglio durante un evento gratuito (con modalità di accesso che verranno presentate a breve).

Siracusano, classe ’96, mascherato da Elvis Presley, TonyPitony è senza dubbio uno degli artisti del momento, noto al grande pubblico grazie a canzoni dove risalta (anche senza mezzi termini) il suo stile tagliente, provocatorio ma altrettanto ironico.

Autore della sigla del Fantasanremo, salirà sul palco del festival della musica italiana nella serata delle cover, al fianco di Ditonellapiaga.

