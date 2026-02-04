Tanta Robba Festival 2026, annunciato il primo nome: a Cremona arriva TonyPitony
Cantante classe 1996, è uno degli artisti del momento con il suo stile ironico e tagliente. Appuntamento alle Colonie Padane il 3 luglio
L’estate sembra lontana, ma già fervono i preparativi per quella che sarà l’edizione del Tanta Robba Festival 2026, kermesse che da anni fa ballare e cantare migliaia di cremonesi con i protagonisti della musica Italiana.
Ed uno di questi artisti è stato annunciato nel pomeriggio di mercoledì: si tratta di TonyPitony, che sbarcherà all’ombra del Torrazzo il prossimo 3 luglio durante un evento gratuito (con modalità di accesso che verranno presentate a breve).
Siracusano, classe ’96, mascherato da Elvis Presley, TonyPitony è senza dubbio uno degli artisti del momento, noto al grande pubblico grazie a canzoni dove risalta (anche senza mezzi termini) il suo stile tagliente, provocatorio ma altrettanto ironico.
Autore della sigla del Fantasanremo, salirà sul palco del festival della musica italiana nella serata delle cover, al fianco di Ditonellapiaga.